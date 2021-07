Dieses Comeback ging nach hinten los! Laura Müller (20) hatte aufgrund des Skandals rund um ihren Mann Michael Wendler (49) zahlreiche Kooperationspartner verloren und sich eine Weile aus den sozialen Medien zurückgezogen – Mitte Juni meldete sie sich dann aber mit Rabatt-Codes für ein Bekleidungsgeschäft im Netz zurück. Ihre Werbung brachte dem Onlineshop aber wohl nicht mehr Kunden – dafür aber sowohl dem Unternehmen als auch Laura einen Shitstorm ein. Die Inhaberin Isla Demir springt Laura für ihr Testimonial nun aber bei!

"Ich sehe einfach nicht ein, dass [Laura] so einen heftigen Shitstorm von Leuten da draußen bekommt, die um die 40, 50 sind. Die Kinder haben, die verheiratet sind, die eine Familie haben", beschwerte sich die Unternehmerin kürzlich in einer Instagram-Story. Isla betonte, dass die 20-Jährige nicht mit ihrem Mann in einen Topf geworfen werden sollte: "Sie hat diesen Mann geheiratet, weil sie ihn liebt. [...] Ihr müsst diesen Menschen nicht an ihrer Seite akzeptieren. Was kann diese Frau bitte dafür?", nahm sie Laura in Schutz.

Oliver Pocher (43) äußerte sich auf Instagram zu Islas Statement – sah die Sache jedoch völlig anders als sie. Dass ihr Unternehmen aufgrund der Zusammenarbeit mit Laura in Verruf geraten ist, sei begründet – Letztere habe sich nämlich nie von den umstrittenen Aussagen ihres Mannes distanziert: "Ja, mitgefangen, mitgehangen. Sie hat auch nie ein klares Statement dazu gemacht", erklärt er. Es gehe nicht an, dass Laura während ihrer Ehe "die ganzen guten Sachen mitnimmt", jedoch keine klare Stellung bezieht, "wenn es ein bisschen schwieriger ist".

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Anzeige

Instagram / isi_sunny Isla Demir, Fashion-Influencerin

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im August 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de