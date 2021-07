Oh là là, ziemlich erotische Filmszenen mit Chantal Janzen! Seit Montag ist bekannt, dass die schöne Niederländerin ab Herbst Mitglied der neuen Jury bei Das Supertalent ist. Damit nimmt ein absolutes Multitalent neben Lukas Podolski (36) und Michael Michalsky (54) an der Bühne Platz. Denn Chantal arbeitet auch als Moderatorin, Musicaldarstellerin, Sängerin und Schauspielerin. Und das mit großem Einsatz: Für einen Streifen ließ sie sogar komplett die Hüllen fallen.

2004 spielte die Blondine in dem niederländischen Film "Preacher – Der Haschpapst" die weibliche Hauptrolle. Der Thriller basiert auf der Biografie des Drogenbarons Klaas Bruinsma. Neben reichlich Action gibt es auch eine hemmungslose Sexszene zu sehen. Für den erotischen Dreh legte Chantal ihre Kleidung komplett ab – sogar ihre nackten Brüste sind in der Szene zu sehen.

Mindestens genauso heiß zeigte die Eurovision Song Contest-Moderatorin sich ein Jahr später in "Deuce Bigalow: European Gigolo". In der US-amerikanischen Komödie von und mit Rob Schneider (57) verkörpert Chantal in einer kleinen Nebenrolle eine Pornodarstellerin. Nackt zeigt sie sich zwar nicht – in einer Szene rekelt die 42-Jährige sich aber immerhin in roter Spitzen-Unterwäsche auf einem Sofa.

Getty Images Chantal Janzen, 2014

Actionpress/ Dutch Press Photo Agency Chantal Janzen bei der "Eurovision Song Contest"-Pressekonferenz 2021

Getty Images Moderatorin Chantal Janzen

