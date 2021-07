Cardi B (28) ist wahrlich eine sexy Mama! Erst Ende Juni verkündete die Rapperin, dass sie gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Zusammen mit ihrem Ehemann, Rapper Offset (29), präsentierte sie dabei ihre runde Babykugel bei den BET Awards auf der Bühne – und zeigte kurz später auch mehrere Fotos ihres Babybauches im Netz. Seitdem die fröhliche Neuigkeit der Öffentlichkeit bekannt ist, scheint Cardi gar nicht genügend Bilder und Videos ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans teilen zu können: Und so schick präsentierte sie sich am Wochenende.

In den USA wurde am Sonntag mit dem bekannten Feiertag "4th of July" die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten gefeiert – ein Nationalfest, das stets mit großen Partys und viel Feuerwerk einhergeht. Diese Feierlichkeiten wollte sich auch die schwangere Cardi nicht entgehen lassen: In einem Video auf Instagram erklärte sie ihren Followern, dass sie aus diesem Anlass zu einem Grillfest gehe. Dabei präsentierte sie ganz nebenbei ihr sexy Outfit: ein hautenges und sehr transparentes Kleid mit Leoparden-Muster. Ihren bereits recht großen Babybauch setzte sie damit perfekt in Szene.

Das Feiertagsoutfit schien wohl gänzlich unter dem Tier-Motto zu stehen, schließlich trug sie neben dem Kleid mit Leo-Muster auch noch eine eher ungewöhnliche Handtasche: Sie präsentierte einen goldenen Vogelkäfig als Clutch.

Getty Images Cardi B, 2019

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

Instagram / iamcardib Cardi B, 2021

