Das Liebesleben von Bibi (28) und ihrem Mann Julian Claßen (28) scheint nicht zu kurz zu kommen! Bereits im September 2018 gaben sich die Influencerin und ihr Liebster das Jawort. Noch im gleichen Jahr wurde die Ehe der beiden mit der Geburt ihres Sohnes Lio (2) gekrönt. Im vergangenen Jahr folgte mit Töchterchen Emily (1) das zweite Kind. Ob als Zweifacheltern die Romantik zu kurz kommt?

Ganz im Gegenteil! In ihrem aktuellen YouTube-Clip stellten sich die Webstars in einer Fragerunde nun äußerst privaten Angelegenheiten und plauderten völlig offen und ehrlich aus dem Nähkästchen. Auf die Frage eines Fans, ob Bibi und Julian mindestens einmal pro Woche ein Schäferstündchen einlegen würden, antworteten die Netz-Bekanntheiten total überzeugt: "Ja!" Weitere Details gaben die Blondine und ihr Partner an dieser Stelle aber nicht preis.

Doch Bibi und Julians Community ließ nicht locker. So interessierte einen Nutzer beispielsweise, ob sich die Eheleute auch eine polygame Beziehung vorstellen könnten – also eine Partnerschaft mit mehreren Personen gleichzeitig. "Da habe ich schon oft drüber nachgedacht", scherzte Julian. Bibi hingegen brachte prompt auf den Punkt, dass das für sie keine Option sei. Dennoch seien beide völlig offen und akzeptieren derartige Beziehungen anderer.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kids Lio und Emily

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

