Sie genießt den Sommer! Désirée Nicks (64) Kerngeschäft ist eigentlich das offene Wort zu heiklen Themen – denn die Diva lässt die Öffentlichkeit gerne mit spitzzüngigen Kommentaren an ihren Ansichten teilhaben. Doch die Blondine wagt auch Experimente: Zuletzt war sie bei Prominent und obdachlos im TV zu sehen. Zum Sommer schickt die Berlinerin ihren Fans aber mal ganz entspannte Grüße – mit heißen Bikini-Bildern aus dem Pool!

Auf Instagram postete Désirée jetzt eine Reihe von Bildern, auf denen sie ganz entspannt im Wasser posiert. In einem orangefarbenen Zweiteiler zeigt die 64-Jährige dabei ihren Luxuskörper. In den lauwarmen Wogen scheint die Ex-Dschungelkönigin auch ihre Zukunft zu sehen, wie sie unter dem Beitrag scherzhaft andeutet: "Meine Zukunft als Muttertier aller Meeresjungfrauen dürfte hiermit nachgewiesen sein!"

Ihre Fans freuten sich wahnsinnig über das Plansch-Pic. "Wahnsinn der Körper... Mein Kompliment!", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

TVNOW Désirée Nick bei "Prominent und obdachlos"

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Juli 2021

