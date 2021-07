Brenda Patea (27) und Alexander Zverev (24) scheinen sich ihrem Baby zuliebe vertragen zu haben. Im Oktober gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Schwangerschaft bekannt. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits von dem Vater ihres Kindes getrennt und hatte keinen Kontakt zu ihm. Mittlerweile ist Töchterchen Mayla da und die Eltern haben ihre Streitereien wohl beiseitegelegt. Nachdem die zwei bereits im April zusammen gesichtet wurden, ist nun klar: Der Tennisspieler hat sein Kind mittlerweile kennengelernt.

In ihrer Instagram-Story gab Brenda nun Einblicke in einen gemeinsamen Tag mit ihrem Ex und ihrem gemeinsamen Kind. Während sie beim Friseur war, sorgte er sich liebevoll um Mayla. Doch das einstige Paar kümmert sich nicht nur zusammen um seinen Nachwuchs, sondern scheint sich auch untereinander gut zu verstehen. In einem Clip ist der 24-Jährige mit einer Virtual-Reality-Brille zu sehen – Brenda albert währenddessen neben ihm herum.

So viel Harmonie war vor einigen Monaten noch undenkbar. Bisher war nicht einmal bekannt, dass der Sportler überhaupt Kontakt zu seiner Tochter hat. Das Treffen scheint wohl keine einmalige Angelegenheit gewesen zu sein. "Es waren schöne Tage. Hoffentlich sehen wir uns alle ganz schnell wieder", schrieb Brenda zu einem Foto von Alex und Mayla.

