Die Dreharbeiten zu der Sex and the City-Fortsetzung sind offenbar in vollem Gange! Anfang des Jahres gab es tolle Neuigkeiten für alle Fans der Kultserie: 17 Jahre nachdem das Serienfinale über die Bildschirme flimmerte, soll es nun eine Fortsetzung des TV-Hits geben. Unter dem Titel "Just Like That..." wird Sarah Jessica Parker (56) erneut in die Rolle der Carrie Bradshaw schlüpfen. Jetzt bekamen die Fans einen ersten kleinen Einblick in das "Sex and the City"-Reboot.

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Serienfortsetzung konnten sich die Follower nun über diesen allerersten Schnappschuss aus der Show freuen. Carrie spaziert darauf gemeinsam mit ihren Freundinnen Miranda (gespielt von Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (gespielt von Kristin Davis, 56) gewohnt stilsicher durch New York. "Und einfach so, sind wir wieder da", heißt es in dem Post. Bereits einige Stunden zuvor haben die Macher durch einige weitere Posts klargemacht, dass bereits fleißig gedreht wird. Das lange Warten auf Carries neue Abenteuer hat also bald ein Ende.

Das Comeback der kultigen New Yorker Freundinnen sorgt in den Kommentaren natürlich für Aufregung. Einige Fans stimmt das Insta-Pic allerdings auch traurig: Die "Sex and the City"-Girls sind darauf nur noch zu dritt zu sehen. Die Vierte im Bunde war Kim Cattrall (64), die Samantha gespielt hat. Doch die Blondine wird bei dem Reboot nicht mit dabei sein – für viele Fans eine ziemliche Enttäuschung. "Ich bin so aufgeregt! Aber Samantha wird mir fehlen", lautete zum Beispiel ein Kommentar.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

MEGA Cynthia Nixon und Sarah Jessica Parker am "Sex and the City"-Set

Getty Images Kim Cattrall im Januar 2020 in Pasadena

