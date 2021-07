Ob da was für sie dabei ist? Das Curvy-Model Marlisa und ihr Freund Fabio De Pasquale stellten sich bei Temptation Island dem TV-Treuetest – nach einigen Turbulenzen sogar mit Erfolg: Die beiden fühlen sich durch das Experiment einander sogar noch näher! Ihre Postfächer platzen zudem mittlerweile aus allen Nähten. Unter den Nachrichten sind auch viele erotische Angebote, wie die zwei im Promiflash-Interview verrieten. Doch echte Abenteuer werden daraus wohl nicht: Denn während Marlisa ohnehin nicht auf Seitensprünge aus ist, schätzt Fabio den persönlichen Kontakt: "Wenn es bei mir zu so etwas kommt, will ich lieber, dass jemand mir das ins Gesicht sagt."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de