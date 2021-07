Rita Ora (30) ist im Fußballfieber! Im heutigen Finale der Fußball-EM tritt die englische gegen die italienische Nationalmannschaft an. Während zahlreiche Promis wie Tom Cruise (59), Kate Moss (47) und David Beckham (46) vor Ort im Londoner Stadion sein werden, verfolgt Rita das Spiel von Zuhause aus. Doch das hindert sie nicht daran, ihr Trikot in Szene zu setzen – und zwar auf eine ziemlich heiße Art und Weise: Rita trägt nichts außer dem Shirt!

Auf Instagram veröffentlichte die 30-Jährige zwei Schnappschüsse, auf denen sie halb nackt auf einem Sessel posiert. Das England-Trikot verdeckt gerade so ihre Brüste und ihren Intimbereich – sonst trägt die Musikerin nichts. In der Bildunterschrift verriet die "Let You Love Me"-Interpretin, dass sie sehr hofft, dass England den Titel holen wird: "Viel Glück."

Solche sexy Aufnahmen sind bei der Fifty Shades of Grey-Darstellerin aber keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr teilte sie beispielsweise häufiger Bilder, auf denen sie sich in knappen Bikinis oder gar komplett ohne Kleidung zeigte. Im August postete sie beispielsweise eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie oben ohne posierte und ihre Brüste lediglich durch ihre Hände verdeckte.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Sommer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de