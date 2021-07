Ob dieses Wiedersehen wohl harmonisch ablief? Justin Bieber (27) hat seiner heutigen Frau Hailey (24) im Jahr 2012 das Jawort gegeben und scheint mit ihr seither überglücklich zu sein. Vor seiner Beziehung mit dem Supermodel war er für eine Weile mit der US-amerikanischen DJane Chantel Jeffries (27) zusammen gewesen. Und genau auf die traf der "What Do You Mean"-Interpret jetzt bei einem Event in Las Vegas!

Am vergangenen Samstag besuchten sowohl Justin als auch seine Verflossene die Eröffnungsfeier des Restaurants Delilah in der Glücksspielmetropole der USA. Während Justin in einem Casual-Look bestehend aus breiten Jeans und einer Bomberjacke erschien, setzte Chantel auf hautenge, transparente Glitzerleggings, die sie mit einem passenden Top kombinierte. Ob die beiden auf dem Event jedoch miteinander gesprochen haben, ist nicht bekannt. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich – der Musiker kam nämlich in Begleitung seiner Frau Hailey.

Die Turteltauben ließen auf der Party gemeinsam mit dem Keeping up with the Kardashians-Star Kendall Jenner (25) die Sau raus. In ihrer Instagram-Story teilte Hailey Eindrücke des Abends. Unter anderem alberte sie mit Kim Kardashians jüngerer Schwester am Handy vor einem 70er-Jahre-Filter herum.

Instagram / chanteljeffries Chantel Jeffries im Juli 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni, 2021

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juli 2021

