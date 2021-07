Kathleen Glawe nimmt sich auch vor laufender Kamera, was sie will – und kassiert dafür weiterhin Kritik und Spott! Die Blondine hatte in der vergangenen Are You The One?-Staffel eine heiße Affäre mit ihrem Co-Star Aaron Hundhausen, inklusive Sex. Kurz nachdem ihr Flirt aus der Sendung ausschied, kam die Beauty dem Kandidaten Sascha ziemlich nahe – dafür erntete sie reichlich Kritik. Nun verriet Kathleen Promiflash, dass sie immer noch ständig mit diesem TV-Fauxpas konfrontiert wird.

Im Interview mit Promiflash erzählt die Mutter eines Sohnes, dass sie die Situation mit Aaron und Sascha immer wieder einholt: "Ich habe mit dem Sexmarathon für Aufsehen gesorgt. Verständlich, dass ich darauf angesprochen werde." Dennoch stehe sie dazu – schließlich habe sie einfach gerne Sex und sei locker drauf. "Das bin genau ich", betont Kathleen.

Dennoch sei sie sich bewusst, dass das Fremdgeknutsche mit Sascha nicht richtig war. "Auch mit der Sache mit Sascha werde ich immer wieder konfrontiert. Dass das ein großer Fehler war, brauche ich an dieser Stelle nicht zu erwähnen, das wissen alle, einschließlich mir", gibt sich Kathleen reflektiert. Wichtig sei aber, dass man aus Fehlern lernt – und das habe sie.

Anzeige

TVNOW Aaron und Kathleen beim Date

Anzeige

TVNOW Kathleen und Sascha, "Are You The One?"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / kathiie__ TV-Beauty Kathleen Glawe

Anzeige



