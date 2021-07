Bartosz Andrejczak (24) plaudert aus dem Nähkästchen! Der polnische Hottie verkörperte von 2019 bis 2020 bei Berlin - Tag & Nacht den Frauenmagneten und Fitnesstrainer Lukasz. Privat schien er zu dieser Zeit Single gewesen zu sein. Gerade das Set der Realitysoap lädt zu der einen oder anderen Romanze am Arbeitsplatz ein. Im Promiflash-Interview gab er nun intime Details preis – vernaschte er etwa in seiner Sturm-und-Drang-Phase so manche BTN-Kollegin?

Wie es aussieht, hielt sich Bartosz an das Motto: "Never fuck the company". "Ich bin immer professionell geblieben, es wäre auch irgendwie merkwürdig", erzählte das Männermodel im Promiflash-Interview. Auch ein Jahr nach seinem Serien-Exit hat Bartosz anscheinend immer noch nicht die große Liebe gefunden – er sucht seine Traumfrau nämlich jetzt im polnischen TV. Der 24-Jährige ist der Junior in der polnischen Version von "M.O.M". Diese heißt im Nachbarland "40kontra20".

Für Bartosz ist das Datingshow-Abenteuer absolutes Neuland. Vor ein paar Jahren wäre so eine Sendung für ihn auch absolut nicht infrage gekommen. "Manchmal geschehen die merkwürdigsten Sachen an den merkwürdigsten Orten", witzelte der ehemalige Mister Polen.

Bartosz Andrejczak, 2020 in Berlin

Bartosz Andrejczak, BTN-Darsteller

Bartosz Andrejczak, Schauspieler

