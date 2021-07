Diana June heizt ihrer Community so richtig ein! Im Januar 2020 durfte sich die schöne Influencerin über Nachwuchs freuen: Nach dem frühen Kindstod ihres Erstgeborenen kam ihr Sohn Adrian auf die Welt und ist seitdem der ganze Stolz der Bloggerin. Gemeinsam mit ihrem Söhnchen ist die Single-Mama aktuell in Griechenland im Urlaub – und grüßt ihre Fans von dort mit superheißen Bikinifotos!

Auf ihrem Instagram-Profil sorgt die Berlinerin bereits seit einigen Wochen für sommerliche Laune. Immer wieder veröffentlichte die Kolumnistin Schnappschüsse, die sie in knapper Bademode am Strand zeigen – und begeistert ihre Follower damit total: "Du bist einfach zu heiß", schrieb ein User in den Kommentaren, in denen zudem zahlreiche Flammen-Emojis zu sehen sind.

Unter der griechischen Sonne scheint es der 28-Jährigen derzeit besser denn je zu gehen. Erst kürzlich erklärte Diana ihren Fans, wie sehr sie die Zeit genieße – und wie gut das auch ihrem Sohnemann tue: "Happy Mama = Happy Baby!" Wie gefallen euch die Urlaubsfotos? Stimmt unten ab!

Instagram / di.anajune Diana June in Griechenland, Sommer 2021

Instagram / di.anajune Diana June im Urlaub in Griechenland

Instagram / di.anajune Diana June mit Sohn Adrian

