Ob Lauren Goodger (34) mit ihren Bemühungen wohl zum Ziel kommt? Im Januar hatte die Kolumnistin bekannt gegeben, dass sie und ihr Freund Charles Drury zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mittlerweile befindet sich die Britin in der 39. Schwangerschaftswoche. Offenbar kann die brünette Schönheit es aber kaum erwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten. Jetzt verriet die werdende Mutter nämlich, dass sie mit einer außergewöhnlichen Methode versuche, die Geburt einzuleiten.

Wie The Sun am Dienstag berichtete, leidet die 34-Jährige aktuell an einem juckenden und wunden Ausschlag am gesamten Köper. Die Ursache für die Hautprobleme seien laut ihrer Hebamme Hormone. Nach der Entbindung würde der Ausschlag auf natürliche Weise wieder verschwinden. Aus diesem Grund versucht Lauren verzweifelt, ihr Kind schon vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt zu bringen. "Vorher war ich ziemlich ruhig, aber jetzt denke ich, dass wir alles tun müssen, um die Wehen in Gang zu setzen. Ich habe meinen Ball und wir müssen Sex haben", machte Lauren klar und erzählte, dass in Sperma ein Hormon enthalten sei, das den Gebärmutterhals entspannen würde.

In ihrer Instagram-Story nahm die TV-Persönlichkeit dann schließlich direkt Bezug auf den Artikel der britischen Zeitschrift. Lauren gab an, dass Geschlechtsverkehr nicht das Einzige gewesen sei, womit sie versucht habe, die Geburt anzukurbeln. "Ich wollte noch hinzufügen, dass ich meinen Schwangerschaftsball benutze und Ananas esse, um die Wehen herbeizuführen", gab das Glamour-Model zu.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Juni 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im April 2021

