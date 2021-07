Kim Cattrall (64) lässt es entspannt angehen. Wenn es nach den Sex and the City-Fans ginge, stünde die Schauspielerin jetzt mit ihren einstigen Serien-Kolleginnen Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) für das Reboot "And Just Like That" vor der Kamera. Doch schon vor Monaten stand fest: Kim wird nicht als Samantha zurückkehren. Während die anderen Ladys nun also am Set schuften, lässt die gebürtige Britin die Seele baumeln.

Auf ihrem Instagram-Account postete Kim jetzt ein Foto, das sie mit XXL-Sonnenbrille und Cap am Strand zeigt. Und so selig, wie die 64-Jährige in die Kamera blickt, scheint sie den "Sex and the City"-Drehstress keinesfalls zu vermissen. Einige User glauben sogar, einen kleinen Hinweis auf die Serie zu erkennen. Auf der Cap steht nämlich "NASA". Und im Netz kursierte zuletzt die Theorie, dass Kim beim Reboot nicht dabei ist, weil sie für die NASA zum Mond fliegt.

Obwohl die Samantha-Darstellerin selbst offenbar sehr happy mit ihrer Entscheidung gegen ein Comeback ist, lassen ihre Fans auch unter diesem neuen Post nicht locker. "'And Just Like That' ohne dich? Wieso? Samantha ist die Show" oder "Wir vermissen dich so sehr", kommentierten Kims Follower.

Anzeige

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "Sex and the City"-Set

Anzeige

John Nacion / starmaxinc.com / ActionPress Kim Catrall, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, "Sex and the City"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de