Dieses neue Trio verstärkt nun die Dreier-Clique rund um Carrie (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (Kristin Davis, 56). Die Dreharbeiten für das lang erwartete Sex and the City-Reboot laufen gerade auf Hochtouren. Anfang Juni wurde sogar bereits bestätigt, dass vier männliche Darsteller aus der Originalserie zurückkehren werden: Mario Cantone, Evan Handler, Willie Garson, David Eigenberg (57) sind wieder mit dabei. Und nun wurden auch drei weibliche Castverstärkungen verkündet – inklusive Rollenbeschreibungen.

Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker und Karen Pittman sind die Neuzugänge beim "Sex and the City"-Reboot. Das berichtete nun Deadline. Sarita ist einigen Marvel-Fans vielleicht noch aus der Netflix-Serie "Jessica Jones" bekannt. Die Britin wird beim Revival des 90er-Jahre-TV-Hits die mächtige Selfmade-Immobilienmaklerin Seema Patel verkörpern. Karen war übrigens auch in einer Comic-Adaption des Streaminggiganten zu sehen: Die 35-Jährige hatte eine Rolle in "Luke Cage". Jetzt wird sie allerdings die Jura-Professorin Dr. Nya Wallace darstellen. Nicole hingegen glänzte bereits in der Cop-Show "Chicago P.D."und wurde nun als dreifache Mutter und historische Dokumentarfilmerin Lisa Todd Wexley gecastet.

Besonders der ausführende Produzent Michael Patrick King ist begeistert, diese drei "erstaunlichen und energiegeladenen Schauspielerinnen" nun in der "Sex and the City"-Familie begrüßen zu dürfen, wie er gegenüber Deadline betonte. "Jede von ihnen wird ihrem Charakter und den Geschichten, die wir erzählen werden, ihren einzigartigen Zauber [...] verleihen", schwärmte der Serienmacher.

Instagram / sarahjessicaparker Verifiziert Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis im Juni 2021

Getty Images Karen Pittman bei der "The Morning Show"-Premiere in NYC im Oktober 2019

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am Set des "Sex and the City"-Reboots im Juli 2021

