Er hat mit seiner Pornografie zahlreiche Menschen begeistert! Jake Adams hat sich zwar erst vor rund fünf Jahren in die US-amerikanische Erotikfilmindustrie gewagt, wurde hier aber schnell bekannt und erfolgreich – sowohl als Darsteller als auch als Regisseur. Aus seiner Pornokarriere hat der Hottie auch nie ein Geheimnis gemacht: So postete er auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig Eindrücke vom Set. Doch jetzt sind seine Fans schockiert: Jake ist tödlich verunglückt!

Das berichtet Mirror: Jake ist am Mittwoch bei einem schweren Motorradunfall ums Leben gekommen – der passionierte Biker wurde nur 29 Jahre alt. Der fatale Crash hat sich gemäß den Informationen der britischen Zeitung auf einem Freeway im kalifornischen Encino ereignet – es soll ein weiteres Fahrzeug involviert gewesen sein. Mehr Details sind bisher nicht bekannt.

Auf Twitter äußerten sich bereits einige Fans und Freunde zu Jakes tragischem Tod. "Das kann nicht wahr sein! Jake Adams war einer der Guten! Er hat sich immer so gut um andere gekümmert. Ruhe in Frieden", schreibt ein Nutzer. "Das ist so unglaublich traurig! Er war so ein talentierter Mensch! Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen engen Freunden", betont ein weiterer User.

Anzeige

Instagram / mr.jakeadams Jake Adams auf seinem Motorrad

Anzeige

Instagram / mr.jakeadams Jake Adams, Erotikfilmdarsteller

Anzeige

Instagram / mr.jakeadams Jake Adams, Pornostar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de