Nicki Minaj (38) nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund! Die US-Amerikanerin ist dafür bekannt, sich offenherzig zu präsentieren und über die verschiedensten Themen schonungslos ehrlich zu rappen – egal wie anstößig diese auch sein mögen. Und offenbar ist die frischgebackene Mutter, die schon seit mehr als zehn Jahren zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit gehört, auch im Gespräch mit anderen VIPs alles andere als schüchtern. Zumindest fragte sie ihren Rap-Kollegen Lil Wayne (38) kürzlich, was denn seine liebste Sexstellung sei!

In einem Live-Video auf Instagram sprach Nicki mit Lil Wayne über Musik, ihren neuen Remix und über Sex. Plötzlich wollte die "Starships"-Interpretin unbedingt Wanyes liebste Position in der Horizontalen erfahren. Der Rapper antwortete etwas irritiert nur: "oben" – immerhin sprach er in dem Moment vor mehr als 366.000 Zuschauern im Livestream. Anschließend ergänzte er betont lässig: "In jedem Teil des Lebens, Punkt. Nicht nur im Schlafzimmer. Einfach immer ganz oben."

Nicki schien mit dieser Aussage nicht ganz zufrieden zu sein, denn sie hakte noch einmal nach und kitzelte aus ihm heraus, dass er beim Liebesakt wohl gern die Führung übernehme – und die Frau lieber passiv bleiben solle. Nach wenigen Sekunden der Diskussion, da Nicki wegen der Rolle der Frau offenbar anderer Meinung war, legten sie dieses Thema jedoch ad acta. Das wurde selbst diesen beiden dann wohl doch zu pikant.

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige

Getty Images Lil Wayne, Rapper

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de