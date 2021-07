Hat Josua Günther sich damit sein Kennenlernen mit Sarah Milewski verbaut? Seit Tag eins sind der Love Island-Hottie und die ehemalige Temptation Island-Verführerin bei Are You The One – Reality Stars in Love unzertrennlich. In der vierten Folge tanzte Sarah nun aber nicht mit ihm, sondern mit Salvatore Vassallo – und das passte Josua so gar nicht. Seiner Meinung nach sei der Tanz viel zu sexy gewesen, deshalb machte er ihr eine Ansage. Hat er sich damit bei der schönen Blondine selbst auf die Abschussliste gesetzt?

"Vor ein paar Tagen hast du mir erzählt, dass du nicht der Typ bist, der mit dem Arsch vor dem Schwanz von jemandem tanzt. Gerade bei Salvatore hast du aber genau das gemacht", sprach der Muskelmann Sarah auf den Tanz an. Die 27-Jährige konnte die Aufregung ihres Flirtpartners nicht nachvollziehen. "Willst du mir jetzt gerade eine Ansage machen?", schüttelte sie den Kopf. Zwischen Salvatore und ihr seien mehrere Zentimeter Platz gewesen. Nach dem Streitgespräch war Sarah so aufgebracht, dass ihr sogar Zweifel kamen, ob Josua ihr Perfect Match ist.

Im Einzelinterview stellte das Reality-TV-Sternchen schließlich klar: "Wir sind hier alle Singles. Ich komme mit eifersüchtigen Männern überhaupt nicht klar und das weiß er auch. Dass er mich da so von der Seite dumm anmacht, finde ich nicht korrekt." Was glaubt ihr: Hat Josua sich mit seiner Eifersucht bei Sarah ins Aus geschossen? Stimmt ab!

