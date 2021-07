Wurde ein Sex and the City-Geheimnis gelüftet? Bereits seit Juni laufen in New York City die Dreharbeiten zur Neuauflage der Kultserie mit Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55). Die Fortsetzung der beliebten Serie mit dem Titel "And Just Like That..." dürfte bei eingefleischten Fans einige Fragen aufwerfen – beispielsweise über den Beziehungsstatus der drei Protagonistinnen. Durchgesickerte Infos aus dem Drehbuch sollen nun Details über die Ehe von Carrie Bradshaw und Mr. Big verraten.

+++Achtung, Spoiler!+++

Laut Page Six sollen sich Sarah Jessicas Figur Carrie und Chris Noth' (66) Charakter Mr. Big in der neuen HBO-Serie getrennt haben und sich mitten in einer Beziehungskrise befinden – sogar von Scheidung sei die Rede! Die beiden streiten sich außerdem über ihre Finanzen. Auf den angeblich geleakten Seiten des Drehbuches soll sich Carrie bei ihren Freundinnen über das Ehe-Aus beklagen. Als Erinnerung an alle, die den Liebesplot zwischen Carrie und Mr. Big nicht mehr im Kopf haben: Das Paar hatte sich im ersten "Sex and the City"-Film die Treue geschworen.

Ebenfalls eine interessante Info über den Plot der neuen Serie dürfte das Fehlen einer wichtigen Figur sein: Die von Kim Cattrall (64) gespielte Samantha Jones wird mit ihrer spritzigen Art die Fans nicht mehr unterhalten können. Die Schauspielerin selbst hat sich zwar nicht zu ihrem Serien-Aus geäußert, ihre Fans werden ihren Charakter aber wohl vermissen."'And Just Like That' ohne dich? Wieso? Samantha ist die Show", schrieb ein Follower vor Kurzem auf Kims Instagram-Seite.

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "Sex and the City"-Set

Getty Images "Sex and the City"-Star Chris Noth

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, "Sex and the City"-Cast

