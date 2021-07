Lebt Holly Hagan (29) jetzt enthaltsam? Seit 2017 ist die Geordie Shore-Bekanntheit mittlerweile mit ihrem Freund Jacob Blyth zusammen. Im Juni 2019 verlobte sich das Paar auf Ibiza – und kann es seitdem gar nicht mehr erwarten, endlich vor den Traualtar zu treten. Wie die Influencerin kürzlich verriet, hat sie sich etwas ganz Besonderes vorgenommen, damit die Hochzeitsnacht noch leidenschaftlicher wird: Sie verzichtet auf Sex mit ihrem Liebsten!

Im Gespräch mit Mirror erklärte die 29-Jährige ihr Vorgehen. "Als ich und Jacob uns verlobt haben, haben wir beschlossen, dass wir bis zu unserer Hochzeitsnacht keinen Sex haben sollten", berichtete sie. Die zwei Turteltauben haben die Vereinbarung einerseits deshalb getroffen, damit die Schäferstündchen an dem großen Tag umso romantischer werden. "Aber auch, weil ich nicht schwanger zum Traualtar schreiten wollte", gab Holly ehrlich zu.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mussten die zwei Turteltauben ihren angedachten Heiratstermin jedoch erst einmal verschieben. Deshalb mache die US-Amerikanerin momentan eine kleine Ausnahme – und gönne sich eine Pause von ihrem Sex-Entzug. "Er wird in ein paar Monaten vor der Hochzeit wieder eingeführt. Denn das Letzte, was ich will, ist eine schwangere Braut zu sein", meinte die einstige "Celebs on the Farm"-Teilnehmerin.

