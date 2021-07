Cardi B (28) zeigt, wie gut ihr ihre Babykugel steht! Die Rapperin erwartet aktuell zusammen mit ihrem Ehemann, Rapper Offset (29), ihr zweites Kind. Seit der Bekanntgabe der Schwangerschafts-News vor wenigen Wochen zeigt die stolze Mama in spe ihre wachsende Körpermitte regelmäßig im Netz. Dabei nimmt Cardi nicht nur klassische Schwangeren-Posen ein, in denen sie etwa liebevoll ihren Bauch tätschelt – sondern präsentiert sich in einem Video nun sogar fast nackt!

Cardi ist bei ihren Fans eigentlich schon dafür bekannt, sich häufiger auch in sexy Klamotten oder Posen im Netz zu zeigen. Doch mit ihrem letzten Post auf Instagram dürfte sie bei einigen ihrer Follower für Schnappatmung gesorgt haben! Denn darin rekelt sich die werdende Mutter in einem äußerst knappen Bikini, zeigt ihre Kehrseite und schaut lasziv in die Kamera. Ganz nebenbei setzt sie dabei ihren bereits sehr großen Babybauch in Szene. Die Musikerin muss wohl nicht mehr allzu lange auf ihr zweites Kind warten.

Außerdem bewegt Cardi in dem Video die Lippen zu einem neuen Song, den sie gemeinsam mit Sängerin Normani vor wenigen Tagen veröffentlichte. Darin rappt sie über Sex und gibt preis, was ihr beim Matrazensport so gefällt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Cardi über die schönste Nebensache der Welt singt – schon im vergangenen Jahr hatte sie einen Song veröffentlicht, in dem es explizit um den Liebesakt geht und damit mehrere Preise gewonnen.

Instagram / iamcardib Cardi B, 2021

Instagram / iamcardib Cardi B, 2021

Instagram / iamcardib Cardi B im August 2020

