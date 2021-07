Kein leichter Start für Andrej Mangold (34)! Der ehemalige Bachelor gehört in diesem Jahr zum Cast von Kampf der Realitystars. Für den Hottie ist es die erste Show nach seiner Teilnahme am Sommerhaus der Stars, unter der sein Ruf mächtig gelitten hatte. Auch seine neuen Mitstreiter in dem Promi-Format hatten dementsprechend eine Meinung über den Basketballer – und empfingen Andrej durchaus mit einiger Skepsis...

In der zweiten Episode der Sendung stieß der 34-Jährige zu der Gruppe um Claudia Obert (59), Frédéric von Anhalt (78) und Gina-Lisa Lohfink (34) dazu. Besonders Letztere war von ihrem neuen Mitbewohner nicht allzu begeistert: "Er war im Sommerhaus ein richtiges Arschloch. Der ist hochgradig gefährlich, ich kann den null komma null einschätzen!", meinte das Model. Und auch Jenefer Riili war sicher: Der Ex-Rosenkavalier manipuliert gerne.

Dass seine neuen Kollegen ihn nicht so herzlich empfingen, überraschte Andrej selbst aber kaum. Der Hannoveraner gab an, sich eine zweite Chance zu wünschen: "Ich möchte zeigen, dass ich ein sympathischer, liebenswerter Typ bin!" Was meint ihr: Kann Andrej die anderen Stars noch von sich überzeugen? Stimmt unten ab!

RTLZWEI "Kampf der Realitystars-"Kandidaten 2021

RTLZWEI/Karl Vandenhole Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

