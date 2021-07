Miley Cyrus (28) provoziert erneut mit viel nackter Haut! Die Sängerin ist bekannt dafür, ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern stets auch mit äußerst knappen Outfits zu faszinieren. Nicht selten präsentiert die Künstlerin ihren Körper der Öffentlichkeit auch mal nur in Unterwäsche oder gar ganz nackt. Nun zeigte sie sich wieder total sexy ohne Hose – und rekelte sich dabei auf dem Auto ihres Vaters!

Auf Instagram teilte Miley am Mittwoch mehrere Fotos, die sie auf der Motorhaube eines Autos zeigen – und zwar auf der vom Auto ihres Papas Billy Ray Cyrus (59)! Nur mit einem Tanktop, einem Gürtel und Highheels bekleidet posierte sie sexy auf dem Fahrzeug. Auf dem pinkfarbenen Top, das ihr gerade so bis über den Po reichte, stand unter anderem ganz ungeschönt: "Ich liebe Penisse." Unter den Beitrag schrieb die Beauty: "Ich weiß nicht, worüber Billy wütender sein wird: Darüber, dass ich ein Shirt mit 'Ich liebe Penisse' herstelle oder darüber, dass ich mit Gucci-Heels über seinen Truck krieche." Denn das Tanktop ist nicht etwa ein Einzelstück, sondern gehört zu ihren neuen Fan-Artikeln, die sie mit ihrem Post gleichzeitig bewarb.

Doch egal, was Mileys Vater dazu zu sagen hat – ihre Fans finden sowohl die Fotos als auch das Outfit offenbar super. "Oh mein Gott, ich liebe das hier so sehr", schrieb etwa eine Userin in der Kommentarspalte unter den Bildern. Andere Follower zeigten sich außerdem begeistert davon, dass Billy ein sehr normales Auto fahre – und keinen teuren Luxuswagen.

Xavier Collin / Image Press Agency / MEGA Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, 2021

Getty Images Miley Cyrus, 2021

