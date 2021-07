Von wegen Pornostar – Vivian Schmitt hatte als Kind einen ganz anderen Traumjob! Zehn Jahre war die Polin als Erotikstar tätig. Über ihre Erfahrungen in der Branche packte sie bei Die Alm bereits mehrfach aus. Doch nun überraschte Vivian: Denn wäre sie ihrem Herzen gefolgt, wäre sie wohl nie als Darstellerin in einem Erwachsenenfilm gelandet. Als Kind hatte sie einen ganz anderen Berufswunsch.

Die Alm-Bewohner vertrauten sich in einem intimen Gespräch an, was sie in ihrem Leben bereuen. Dabei verriet Vivian ihren Mitstreitern: "Ich bereue es, dass ich keine Ausbildung gemacht habe. Ich wäre gerne zur Polizei gegangen. Ich war damals drei Jahre bei einem freiwilligen Sozialdienst, bevor ich zum Porno gegangen bin." Ihr Opa sei Polizist gewesen. Und der war offenbar Vivians großes Vorbild. "Schon als ich klein war, war das mein Traumjob. Ich wollte immer Polizistin werden", fügte die 43-Jährige hinzu.

Während Yoncé Banks sich die einstige Porno-Queen gut als Polizistin vorstellen konnte, war Eddy Kante ganz glücklich darüber, dass sie sich für die Erotikbranche entschieden hat. Der Schauspieler schlug ihr stattdessen vor, in ihrem nächsten Filmchen in Uniform aufzutauchen.

Instagram / vivian.schmitt Vivian Schmitt, Pornodarstellerin

ProSieben/Benjamin Kis Vivian Schmitt, "Die Alm"-Teilnehmerin 2021

Instagram / vivian.schmitt Vivian Schmitt, "Die Alm"-Kandidatin

