Adam Demos (35) und Sarah Shahi haben sich augenscheinlich gesucht und gefunden! Bei den Dreharbeiten ihrer gemeinsamen Netflix-Show Sex/Life lernten sich die beiden Turteltauben kennen. Seitdem teilen die Schauspieler immer wieder süße Pärchenbilder und wirken noch so glücklich wie am ersten Tag. Regelmäßig bringen sie zudem im Netz zum Ausdruck, wie sehr sie einander lieben würden. Jetzt teilte Sarah einen total verliebten Schnappschuss von sich und ihrem Schatz mit ihren Fans.

Am Freitag veröffentlichte die 41-Jährige in ihrer Instagram-Story einen Screenshot von einem Videotelefonat mit ihrem Partner. Dazu schrieb die dreifache Mutter: "Dieser Mann ist, verdammt noch mal, mein Seelenverwandter". Auch in ihrem Feed postete die in Texas geborene Beauty einige Aufnahmen von sich, wie sie vor Plakaten des Serienhits posierte. Auf einem der Fotos schiegte sich die Billie-Darstellerin zudem an Adam, der die Momentaufnahmen ebenfalls in seiner Story teilte. Er kommentierte den Post mit einem simplen "Sie" und fügte noch ein rotes Herz-Emoji ein.

Doch nicht zum ersten Mal finden die Schauspieler solch liebevolle Worte füreinander. So hatte Sarah beispielsweise bereits im Mai ihrem Partner eine süße Liebeserklärung in den sozialen Netzwerken gemacht. "Ich weiß, dass ich meinen Seelenverwandten gefunden habe. Ich weiß, dass ich nie tiefer, stärker und heftiger geliebt habe", hatte die "The L Word"-Darstellerin anlässlich von Adams Geburtstag von ihm geschwärmt.

Instagram / sarahshahi Adam Demos und Sarah Shahi im Juli 2021

Instagram / sarahshahi Adam Demos im Juli 2021

Instagram / adam_demos Sarah Shahi und Adam Demos am Set von "Sex/Life" im September 2020

