Arielle Rippegather hat ein völlig neues Lebensgefühl! Die einstige DSDS-Kandidatin unterzog sich im März dieses Jahres einer geschlechtsangleichenden Operation. Jetzt feiert die Beauty ihr großes Model-Comeback, denn am Samstag schwebt sie das erste Mal seit dem Eingriff über den Laufsteg der Fashionshow von Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (32). Promiflash fragte bei Arielle nach, wie es ihr vor ihrem großen Catwalk-Auftritt geht!

Im Promiflash-Interview sprach Arielle offen darüber, dass sie durchaus nervös sei, wenn sie an die Show denkt. Aber sie fühle auch ungeheure Erleichterung: "Es ist der erste Laufstegjob ohne Penis und ich muss keine Angst haben, dass unten beim Kleid irgendetwas rauskommt", erklärte sie die Probleme, mit denen sie vor der Operation zu kämpfen hatte. Das sei wie "ein Befreiungsschlag", beschrieb die Sängerin ihr neues Lebensgefühl. Jetzt mache es ihr sogar viel mehr Spaß, zu modeln.

Dabei möchte Arielle jetzt auch eine Vorbildfunktion erfüllen. "Wenn ich als transsexuelle Frau auf den Laufsteg gehe, macht es vielen Leuten in meiner Situation Mut", vermutete sie. Das könne sie vor allem auf Erics Fashionshow, denn mit dem Modedesigner ist Arielle seit Jahren befreundet. "Ich bewundere es, wie ein heterosexueller Mann sich für Randgruppen einsetzt. Er hat keine Vorurteile und setzt sich für uns ein", schwärmte sie über den gebürtigen Berliner.

Anzeige

Screenshot: Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather

Anzeige

Promiflash Arielle Rippegather, Ex-DSDS-Star

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de