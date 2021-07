Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) lassen gemeinsam die Sau raus! An J.Los 52. Geburtstag machte die Sängerin ihre Liebe zu Ben im Netz öffentlich. Mit einem Knutschfoto zeigte die Sängerin, wie glücklich sie mit dem Schauspieler ist. Vor dem Paar-Outing feierte der "Good Will Hunting"-Darsteller noch gemeinsam mit J.Lo ihren Geburtstag in einem Restaurant. Auf Aufnahmen ist jetzt zu sehen: Das Paar geht total zu Jennifers Hit "Jenny from the Block" ab!

Jennifer verbrachte ihren Geburtstag in einem Lokal im französischen Saint-Tropez. Eng aneinander gekuschelt sitzen J.Lo und Ben auf einer Bank, während Musik von der 52-Jährigen aus den Lautsprechern ertönt. Auf Aufnahmen, die Twitter-User veröffentlicht haben, sieht man: J.Lo und Ben gehen total zu ihren größten Hits wie "Jenny from the Block" und "Let's get loud" ab.

Ob das Paar in dem Moment daran zurückdachte, als Ben damals in Jennifers Video zu "Jenny from the Block" mitspielte? In dem Clip turtelten die beiden, was das Zeug hält, während Paparazzi heimlich Schnappschüsse von ihnen machten. Damit nahmen die beiden den medialen Rummel um sie auf die Schippe, als sie von 2002 bis 2004 erstmals zusammen waren.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez am Set von "Gigli", 2003

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im August 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de