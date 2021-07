Bekommt Sex/Life jetzt etwa nackige Konkurrenz? Die Netflix-Serie eroberte in den vergangenen Wochen die Streamingplattform. Besonders eine Szene des Formats blieb vielen Zuschauern im Gedächtnis – denn in Folge drei ist Hauptdarsteller Adam Demos (35) in voller Pracht zu sehen, inklusive freier Sicht auf seinen Genitalbereich. Doch mit so viel Nacktheit bleibt "Sex/Life" jetzt nicht alleine: Auch im neuen Gossip Girl-Reboot ist ein männlicher Darsteller ohne einen Fetzen Stoff am Leib zu sehen!

Während das deutsche Publikum noch auf das Spin-off der beliebten Teenie-Serie warten muss, laufen in den USA bereits die ersten Folgen. Und wie The Sun berichtet, sind die ziemlich eindrucksvoll: In einer Sequenz hat "Greek"-Star Paul James einen Gastauftritt. Vollkommen bedeckt von einer roten Flüssigkeit spielt er offenbar ein Theaterstück – und ist dabei von Kopf bis Fuß nackt!

Während in dem Reboot der US-Show alle Charaktere neu besetzt wurden, ist ein Detail gleich geblieben: Wie schon im Original spricht Kristen Bell (41) die Stimme der anonymen Bloggerin Gossip Girl aus dem Off – einen wirklichen Auftritt hat sie jedoch nicht.

COURTESY OF NETFLIX Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Der Cast der "Gossip Girl"-Neuauflage am Set der Serie im November 2020

Instagram / pauljames_6 Paul James, Schauspieler

