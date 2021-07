Überraschende Enthüllung von Claudia Norberg (50)! Vor einiger Zeit musste die Exfrau von Michael Wendler (49) Privatinsolvenz anmelden. Viele Fans waren deshalb sehr verwundert, immerhin hatte sie eine größere Abfindungssumme durch die Scheidung bekommen und an mehreren TV-Shows teilgenommen. Deshalb stellte sich die Frage: Wieso ging nicht genügend Geld an die Gläubiger? Jetzt lieferte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin die Antwort – diese hängt mit ihrem Ex und Sex zusammen.

Sie konnte ihre Schulden nicht tilgen, weil sie das Geld anderweitig benötigte. "Ich wurde seit der Scheidung mit Sex-Videos aus meiner gemeinsamen Ehe mit Michael erpresst und habe das gesamte Geld an meinen Erpresser bezahlt", erklärte Claudia gegenüber Bild. Angeblich ging dabei ein Drittel ihrer Abfindungssumme der Scheidung drauf, was ungefähr 138.000 Euro entspricht. Weitere Hintergründe zu der Erpressung behielt die Wendler-Ex für sich.

Ihr Ex Michael meldet sich zu diesem Geständnis auch zu Wort – und stellt Claudia als Lügnerin dar. "Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Aber von meiner Ex habe ich auch nichts anderes erwartet. Es ist mir egal, was sie mit dem von mir herausgepressten Geld anstellt", so der Schlagersänger gegenüber dem Magazin.

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg im Juni 2020

ActionPress Claudia Norberg im September 2019

ActionPress Claudia Norberg, Oktober 2019

