Barbara Meier (35) lässt an ihrem Ehrentag fast alle Hüllen fallen! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 hat erst vor wenigen Wochen ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. Ihr Eheglück haben das Model und der Unternehmer Klemens Hallmann mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs perfekt gemacht. Die kleine Marie-Therese ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Jetzt hat Barbara wieder allen Grund zur Freude: Die Beauty hatte Geburtstag – und zu ihrem 35. zeigte sie sich besonders sexy im Netz.

Auf seinem Instagram-Kanal bedankte sich das Geburtstagskind am späten Sonntagabend für die zahlreichen Glückwünsche zu seinem Ehrentag. Neben ein paar lieben Zeilen erfreute die Rothaarige ihre Community aber mit einer ganzen Reihe heißer Aufnahmen. Barbara posiert darauf mit bunten Luftballons auf einem Boot – der Ausblick auf die blauen Wellen dürfte dabei aber die wenigsten interessieren. Immerhin zeigt sich die gebürtige Ambergerin im knappen Bikini. Ihr Strandkleidchen ist lediglich über der Brust zusammengehalten, sodass man ihre schlanke Linie ausgiebig betrachten kann.

Was genau an ihrem Geburtstag alles auf dem Programm stand, behält Barbara zwar für sich – einen kleinen Einblick gibt sie ihren Fans aber doch. "Ich hatte heute einen wunderschönen Tag in der Sonne mit meinem Mann und meiner süßen, kleinen Maus", schrieb sie zu den Festtagsschnappschüssen.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2016

Instagram / barbarameier Model Barbara Meier

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Mai 2021

