Till Adam ist schon wieder in einer Datingshow und geht erneut in die Vollen! Nach Die Bachelorette, Love Island und Bauer sucht Frau versucht der Bademeister sein Glück in der XXL-Ausgabe von Take Me Out. Doch nur drei der 30 Single-Ladies wollen den Hobby-Macho am Ende kennenlernen – er entscheidet sich für Vanessa. Das Limousinen-Date danach wurde heiß – die beiden kamen sich ziemlich nahe.

Im Auto spielten sie ein Kennenlernspiel bei dem auf Zetteln Aufgaben und Fragen standen. Ein Papierstück forderte angeblich einen Kuss der beiden – gesagt, getan: Till und Vanessa knutschten rum. Kurz vor dem Küssen sprachen die zwei über ihre Körpergröße, wobei Till verriet, dass er über 1,90 Meter groß ist. "Ich bin ein Standgebläse neben dir halt. Ich bin 1,66 Meter und wirke nur so groß", erklärte die Beauty. Till stellte sofort klar, dass er für einen Blowjob nach den Dreharbeiten offen wäre: "Jetzt weiß ich auch, was wir nach dem Restaurant machen."

Im Netz kam diese Autofahrt nicht unbedingt gut an. "Ist das ein Porno-Casting in der Limousine?" oder "Der küsst wie ein Blutegel", lauten nur zwei der überwiegend negativen Kommentare. Wie fandet ihr die Aktion? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Till Adam bei der Dr.Sindsen-Fashionshow im Juli 2021

Instagram / vanessa.feels "Take Me Out"-Girl Vanessa

TVNow/ Frank Fastner Ex-"Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Wie fandet ihr die Knutscherei in der Limousine? Das war echt zu viel! Ist doch okay! Abstimmen Ergebnis anzeigen



