Was lief noch zwischen Till Adam und Vanessa? In der XXL-Ausgabe von Take Me Out hat sich der Datingshow-Dauergast unter drei verbliebenen Single-Ladies für die Bayerin entschieden. Direkt im Anschluss ließen die beiden vor laufender Kamera nichts anbrennen. Noch während des Limousinen-Dates auf dem Weg zum Restaurant wurde geknutscht, und schon war auch die Rede von einem Blowjob. Den hatte Till nach den Dreharbeiten angedacht. Promiflash verrät er, was abseits der Kamera tatsächlich passiert ist.

Dass es im Auto so spontan zu einem Kuss kam, freute den einstigen Love Island-Teilnehmer. "Dazu hat er sich sehr gut angefühlt und war leidenschaftlich", erzählt er im Promiflash-Interview. Doch damit war es offenbar noch nicht getan. "Wir hatten nach der Limofahrt noch eine coole Party mit anderen Jungs und Mädels auf meinem Hotelzimmer. Dort ist man sich natürlich auch ohne Kameras noch mal näher gekommen", berichtet der TV-Womanizer. Was hinter verschlossener Türe passiert ist, will er aber nicht preisgeben: "Bekanntlich schweigt und genießt ein Gentleman ja."

Klingt so, als sei Till bei diesem Format nicht leer ausgegangen. Dass der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat in den Kuppelshows nicht immer auf der Suche nach der großen Liebe ist, hat er gegenüber Promiflash bereits zugegeben. Seine Traumfrau hat er zwar noch nicht gefunden, dafür aber Freundschaften geknüpft und aufregende Orte gesehen.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Till Adam bei der Dr.Sindsen-Fashionshow im Juli 2021

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im September 2020

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de