Um Georgina Fleur (31) könnte es demnächst ziemlich still werden. In den vergangenen Wochen teilte die Reality-TV-Bekanntheit sehr viel aus ihrem Alltag als Hochschwangere mit ihren Fans. Regelmäßig gab die Beauty in den sozialen Medien Updates zu ihrer ersten Schwangerschaft und verriet dort etwa auch, dass sie ein Mädchen erwarte. Doch schon bald möchte sie sich offenbar etwas zurückziehen, denn: Sie kündigte nun eine Social-Media-Pause an!

Am Dienstag erzählte Georgina ihren Followern in ihrer Instagram-Story, dass sie darüber nachgedacht hätte, eine Pause in den Sozialen Netzwerken einzulegen, "wenn das Baby bald kommt". Sie erklärte, sich sozusagen eine "Elternzeit" nehmen zu wollen und sich das Posten auf Instagram erst einmal abzugewöhnen. "Mein Leben ist sowieso gerade sau-langweilig, ich werde Mutter", sagte sie in einem Story-Clip. Dennoch schien sie sich mit der Pause nicht ganz sicher zu sein, denn sie fragte ihre Fans, was diese denn davon halten würden.

In einer weiteren Story betonte Georgina in einem Text: "Babygirl und ich brauchen jetzt vor allem unsere Ruhe." Denn die hatte die Rothaarige zuletzt eher nicht: Erst vor wenigen Tagen erklärte sie, dass ihre Accounts auf verschiedenen Plattformen gehackt worden seien. Und auch die vor einigen Wochen stattgefundenen öffentlichen Wortgefechte mit dem Vater ihres ungeborenen Kindes, Kubilay Özdemir, schienen nicht gerade zu ihrer Entspannung beizutragen.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de