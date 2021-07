Gute Neuigkeiten für alle Sex and the City-Fans. Von der Kultshow wird es schon bald neue Folgen geben. Drei der vier Hauptdarstellerinnen, Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56), haben sich noch einmal für eine neue Staffel zusammengetan. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung, die den Titel "And Just Like That..." trägt, sind bereits in vollem Gange. Aber noch bevor das Sequel überhaupt abgedreht ist, sollen sich die Macher angeblich schon auf eine zweite Staffel geeinigt haben.

Ursprünglich waren bloß zehn Episoden von "And Just Like That..." geplant. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, sollen Sarah und der Produzent Michael Patrick King inzwischen andere Pläne haben. Demnach sei die Fanresonanz auf die Showankündigung so positiv ausgefallen, dass nun noch eine weitere Staffel in Planung ist. Angeblich soll Season zwei bereits in wenigen Tagen offiziell angekündigt werden.

Auf einen geliebten Charakter müssen die "Sex and the City"-Fans allerdings verzichten: Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (64) wird nicht in der Fortsetzung zu sehen sein. Sie hat das Angebot, ihre frühere Kultrolle wieder aufleben zu lassen, abgelehnt. Laut dem Insider seien die "And Just Like That..."-Macher aber jederzeit bereit, Samantha – und damit natürlich auch Kim – wieder in die Show einzubauen. "Wenn Kims Manager uns jetzt anrufen und sagen würde, dass sie dabei ist, wir würden ihr den ersten Flug nach New York buchen. Noch ist genug Zeit", erklärte die Quelle.

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "Sex and the City"-Set

Getty Images Kim Cattrall auf einer Pressekonferenz in Pasadena im Januar 2020

