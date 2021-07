Endlich kommen mehr Details ans Licht! Die Wiedersehensfolge von Princess Charming ließ bei den Zuschauern ziemlich viele Fragen offen: Vor allem die berüchtigte Geburtstagsfeier von Lou machte die Fans stutzig – und seitdem brennen sie regelrecht darauf, zu erfahren, was zwischen den Kandidatinnen noch vorgefallen ist. Jetzt bekommen die Kuppelshow-Liebhaber endlich die Antwort: Wie Gea nun verriet, kam es zwischen ihr und Elsa sogar zum Sex!

"Ich muss sagen, was wir in Kreta gemacht haben, haben wir in Deutschland fortgeführt", berichtete Gea im Gespräch mit RTL. Die 28-Jährige habe mit Elsa geschlafen. Bereuen tun die Kandidatinnen das aber nicht, schließlich fielen bereits im Whirlpool der Villa heiße Küsse zwischen ihnen. "Gewisse Dinge müssen halt zu Ende gebracht werden – und das haben wir getan. [...] Das war eine einmalige, zweimalige Sache", erzählte Elsa lachend.

Tatsächlich soll das aber noch längst nicht alles gewesen sein! Auch andere Teilnehmerinnen seien in das gemeinsame Liebesspiel involviert gewesen, darunter Kati. Elsa und die Schriftstellerin waren sich ebenfalls schon im Whirlpool nahegekommen. "Wir haben uns ja auch da schon geküsst und ja, es sind noch weitere Küsse gefallen", berichtete Kati.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNow.de.

Anzeige

TVNOW Elsa und Gea bei "Princess Charming"

Anzeige

Instagram / elsalouise.w "Princess Charming"-Kandidatin Elsa

Anzeige

Instagram / ekaterinadeneuf Die "Princess Charming"-Kandidatin Kati im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de