Großer Auftritt am Set des Sex and the City-Sequels! Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass unter dem Titel "And Just Like That..." die Geschichten um die beliebten Freundinnen aus Manhattan weitergehen werden. Immer wieder tauchen kleine Einblicke vom Set auf und so sah man schon, dass Charlotte (Kristin Davis, 56) und ihr Liebster Harry (Evan Handler) sowie Miranda (Cynthia Nixon, 55) und ihr Ehemann Steve (David Eigenberg, 57) bereits wieder zusammen drehen. Jetzt sind auch endlich Carrie Bradshaw und Mister Big wieder vereint und gemeinsam auf den Straßen New Yorks unterwegs.

Wie aktuelle Paparazziaufnahmen zeigen, ist nun auch Chris Noth (66) zu seiner TV-Ehefrau Sarah Jessica Parker (56) und den Kollegen dazugestoßen. Die beiden steigen aus einem Auto und gehen ein Stück am Bürgersteig – sie haben offensichtlich einen Streit. Carrie trug ein High-Fashion-Outfit mit einem bodenlangen gepunkteten Rock und einer figurbetonten Bluse mit U-Boot-Ausschnitt. Dazu kombinierte die Kolumnistin ein Kettenglied-Armband, juwelenbesetzte Stilettos und eine schwarze Handtasche mit goldenem Verschluss. Mit einer Schleifenkopfbedeckung, die ein bisschen wie ein Vogel anmutet, rundete sie ihr Ensemble ab.

Vor Kurzem wurden auch die Kinder von Miranda und Charlotte am Set entdeckt. Die drei sind ganz schön groß geworden! Der letzte Stand bei Carrie und Big war laut des zweiten Spielfilms, dass sie einvernehmlich kinderlos bleiben. Vielleicht hat sich das in der Zwischenzeit ja geändert...

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker und Chris Noth, 2021 in New York

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker und Chris Noth, 2021 in New York

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Evan Handler, Alexa Swinton, Kristin Davis und Cathy Ang

