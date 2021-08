Kann es bei Are You The One – Reality Stars in Love noch mehr eskalieren? In der Nacht auf Donnerstag ist einmal mehr eine Doppelfolge des polarisierenden Datingformats auf TVNow erschienen. Doch dieses Mal war es an Drama, Wut-Ausbrüchen, Heulkrämpfen und Co. kaum zu übertreffen! Eine Entscheidung von Temptation Island-Bekanntheit Salvatore Vassallo brachte das Fass der Kandidaten-Emotionen zum überlaufen: Der Glatzkopf verkaufte Melina Hochs und Tommy Pedronis Match-Box-Ergebnis für 150.000 Euro!

Moderatorin Sophia Thomalla (31) brachte die Gruppe mit ihrem unglaublich hohen Angebot zum Ausrasten – am Ende war es allerdings Salvatore, der sich fürs Verkaufen entschied, während seine Kollegen wild durcheinander brüllten. "Es wurde immer lauter. Ich habe nur so ein Dröhnen in meinem Kopf bekommen. Das war ein ganz krasser Moment", erklärte er später völlig neben sich im Interview. Als Melina erfuhr, wer dafür verantwortlich ist, dass sie und Tommy nie wieder in die Matchbox dürfen, eskalierte die Situation komplett: Von ihren Emotionen übermannt raste die Love Island-Siegerin zurück zu ihren Kollegen und faltete die versammelte Mannschaft verbal komplett zusammen!

"Was seid ihr denn für dumme Menschen?! Habt ihr den Arsch offen! Wer hat euch denn eigentlich ins Gehirn geschissen? Salva, willst du mich verarschen eigentlich? Ihr seid alles Ratten, seid ihr! Ihr seid einfach nur dumm! Was Menschen alles für Geld machen! Ekelhaft!", zeterte die Blondine drauf los! Unterstützt wurde sie dabei natürlich von ihrer besten Freundin Aurelia Lamprecht, die Salvatores Entscheidung ebenfalls aufs Schärfste verurteilte. "Die sind so dumm! Scheiß auf die! Die haben alle keinen Charakter!"

Salvatore schien in diesem Moment offenbar die Welt nicht mehr zu verstehen – völlig verdattert kauerte der ehemalige Paradise Hotel-Kandidat auf dem Boden, während alle anderen auf ihn einredeten. Denn offenbar waren nicht nur Tommy, Melina und Aurelia von seinem Verhalten enttäuscht. Nachdem sich die Erboste im Sprechzimmer ein wenig gefangen hatte, versuchte sie ihren Ärger ein bisschen deutlicher zu machen. Anscheinend hatte Salva Melina zuvor versprochen, das Match auf keinen Fall zu verkaufen. "Dass er mir dann so ekelhaft in den Rücken fällt beziehungsweise uns, und das für Geld, das kann ich nicht nachvollziehen", schloss sie ab.

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Instagram / melina.hoch, Instagram / tommypedroni Collage: Melina Hoch und Tommy Pedroni

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht und Melina Hoch im Partnerlook

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juni 2021

