Hat Benedikt Pfisterer (31) noch an der Bachelorette-Abfuhr zu knabbern? In der gestrigen Folge der Datingshow schickte Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) wieder drei Singlemänner nach Hause. Neben Kenan Engerini (35) und dem Nachzügler Lorik Bunjaku (25) traf es auch Benedikt, mit dem sich die Brünette zwar gut verstanden hatte, aber nicht auf die nächste Ebene bewegen konnte. Doch wie hat Benne den Korb verkraftet? Im Gespräch mit Promiflash betonte er: Er war sogar ein bisschen froh über die Entscheidung.

"Jede Niederlage schmerzt, aber ich war eher erleichtert als enttäuscht. Maxime hat mir die Entscheidung abgenommen", gab der Karlsruher gegenüber Promiflash zu. Sein Fazit aus der Show: Maxime und ihn hätte einfach nicht so viel miteinander verbunden. "Unsere Gespräche haben sich nicht weiterentwickelt. Wir hatten in unseren Gesprächen keinen 'Flow' und keine Lockerheit", schilderte er. Bei einem Gruppendate sei es zudem schwer, die Dame der Begierde besser kennenzulernen und sich in den Vordergrund zu spielen. "Hätte, hätte, Fahrradkette... es sollte einfach nicht sein", gab er sich jedoch positiv gestimmt.

Dass der 31-Jährige den Exit so locker sehen kann, ist aber nicht nur dem Fakt zu schulden, dass er sich auf das Wiedersehen mit seiner Familie und seinen Freunden gefreut habe, sondern auch, dass er sich sicher war, dass Maxime einfach nicht die Richtige ist. "Ich glaube nicht, dass der gewisse Funke da war. Unter normalen Umständen – abseits von der Kamera –wäre hier somit auch keine Lovestory draus geworden", fasste er zusammen.

Maxime Herbord und ihre Bachelorette-Kandidaten

Bachelorette-Kandidat Benedikt Pfisterer

Maxime Herbord, Bachelorette

