Tommy Pedroni und Vanessa Mariposa können ihre Unstimmigkeiten endlich aus dem Weg räumen. Bei Ex on the Beach wurde die Influencerin mit dem gebürtigen Franzosen intim und landete mit ihm im Bett, nachdem seine Auserwählte Sandra (29) die Villa hatte verlassen müssen. Als Letztgenannte dann aber wiederkam, ließ Tommy Vanessa fallen. Nun trafen die beiden Ex-Lover bei "Are You The One – Reality Stars in Love" erneut aufeinander und sprachen sich aus.

Mehr oder weniger zumindest. In der aktuellen Folge suchte Tommy das Gespräch mit der Blondine. "Ich wollte dir noch mal sagen, es tut mir leid, dass ich das so mit dir gemacht habe. Du bist eine tolle Frau und ich will mit dir nicht im Schlechten sein", sagte er zu Vanessa. Doch die Bloggerin scheint seine Entschuldigung nicht richtig annehmen zu wollen und machte dem Hottie erneut schwere Vorwürfe. "Ich bin von dir als Person sehr enttäuscht, bin enttäuscht von dem, was ich nach der Show gehört habe", meinte Vanessa.

Doch was ist der Beauty denn zu Ohren gekommen? "Du hast anscheinend gesagt, hättest du gewusst, dass ich in Deutschland bekannt bin und sehr viel Reichweite habe, dass du besser mit mir aus der Show gegangen wärst als mit Sandra, weil dir das mehr Fame gebracht hätte", warf sie Tommy vor. Dieser wehrte sich allerdings und behauptete, dass ihm so etwas nicht wichtig sei. "Es war halt ein Fehler, ich würde es nie wieder machen und ich würde dich eigentlich nicht mehr mit dem Arsch angucken", wetterte sie weiter. Dennoch freue sie sich darüber, dass Tommy auf sie zugekommen sei.

TVNow Tommy und Vanessa bei "Ex on the Beach"

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

