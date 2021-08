So versext war Promi Big Brother wohl noch nie! Seit vergangenem Freitag leben wieder zwölf mehr oder weniger bekannte Stars auf engstem Raum im TV-Knast. Das Motto dieses Jahr: Weltraum. Vor allem in der Raumstation, dem armen Bereich der Staffel, scheint langsam aber sicher der Sauerstoff knapp zu werden. Denn die Besatzung dort um Melanie Müller (33), Danny Liedtke (31) und Co. hat nur noch ein Gesprächsthema: Sex, Sex und noch mal Sex!

Am Sonntagabend sahen die Zuschauer einmal mehr die Raumstation-Belegschaft, wie sie auf ihren Pritschen ein Pläuschchen hielten. Schlagerqueen Melli führte den Talk an, in dem es natürlich mal wieder nur um das eine ging: der Beischlaf. Die Blondine wollte von ihren Kollegen ganz genau wissen, mit welchem Geschlecht sie schon Erfahrungen gesammelt haben! Doch weder der sonst so offene Danny noch die schüchterne Mimi Gwozdz konnten mit gleichgeschlechtlichen Romanzen auffahren.

Ausgerechnet der älteste an Bord sorgte für die schlüpfrigsten Erlebnisberichte: Jörg Draeger (75) plauderte nicht nur aus, schon mal einen Dreier mit zwei Frauen zelebriert zu haben, er lüftete außerdem auch ein homoerotisches Aufeinandertreffen aus seiner Jugend! In Spanien hatte es ein gewisser Gustavo auf ihn abgesehen gehabt. Bei einem gemeinsamen Moment auf dem Bett hatte ihm damals ein regelrecht heißer Schauer erfasst und beinahe wäre es auch zum Kuss gekommen. Doch zum Äußersten sei es nicht gekommen: "Also nein, ich hatte keine sexuelle Erfahrung mit einem Mann", schloss Jörg ab.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de