Rebel Wilson (41) kann es einfach nicht lassen! Seit 2020 hat die australische Schauspielerin rund 30 Kilogramm abgenommen und fühlt sich nun offenbar noch wohler in ihrer Haut. Denn seitdem ist sie auf Social Media aktiver denn je und liefert ihren Followern stets heiße Schnappschüsse – egal ob im eleganten Abendkleid oder in sexy Dessous. Jetzt hat die Beauty erneut ein ziemlich freizügiges Pic gepostet: Hier sonnt sich Rebel in einem Hauch von Nichts!

Auf ihrem Instagram-Profil dokumentierte die Pitch Perfect-Darstellerin anscheinend einen ihrer freien Tage, den sie auf einem Boot verbracht hatte. Die Sonne genoss Rebel in einem knappen schwarzen Bikini. Das Selfie gewährt nicht nur Einblick in ihr üppiges De­kolle­té, sondern tatsächlich auch auf ihren Po! Und ihre Fans sind bei diesem Anblick wie immer aus dem Häuschen.

Neben zahlreichen Flammen-Emojis und roten Herzchen sind auch folgende Komplimente unter dem Beitrag zu finden. "Du siehst großartig aus" und: "Sonne raus, Popöchen raus", scherzte eine andere Userin. Genau das scheint sich Rebel auch gedacht zu haben.

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Schauspielerin

