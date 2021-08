Was sagt Ellen Pompeos (51) Ehemann eigentlich dazu? Seit 2005 übernimmt die Schauspielerin die Rolle der Meredith Grey in der Erfolgsserie Grey's Anatomy. Neben tragischen Unfällen und emotionalen Familiengeschichten steht vor allem auch das Liebesleben der Charaktere im Vordergrund. Ellen hat in den über 16 Jahren unzählige Sexszenen drehen müssen. Hat ihr Mann Chris Ivery ein Problem mit diesen ziemlich intimen Szenen?

Im Podcast "Ladies First with Laura Brown" erzählte Ellen nun, dass sie Chris zwei Jahre vor Beginn der Dreharbeiten kennengelernt hat. Anfangs sei es sehr schwer für ihn gewesen, ihre Sexszenen zu sehen. "Er meinte: 'So habe ich mir das nicht vorgestellt. Du gehst zur Arbeit und machst da rum' ", schilderte die 51-Jährige im weiteren Gespräch. Chris würde ihren langjährigen Serienmann Patrick Dempsey (55) zwar mögen, trotzdem sei es komisch für ihn gewesen.

Anscheinend konnte er dieses Gefühl aber irgendwann ablegen. Denn 2007 gaben sich Ellen und ihr Liebster das Jawort und scheinen auch heute noch total verliebt ineinander zu sein. Ihr Glück krönten sie mit drei gemeinsamen Kindern – den beiden Töchtern Stella und Sienna und Söhnchen Eli.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Ellen Pompeo

Anzeige

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo und Patrick Dempsey, 2020

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de