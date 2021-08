Hätte Tommy Pedroni heute etwa anders gehandelt? Der Casanova schlief bei Ex on the Beach mit Kandidatin Sandra (29). Als diese aber ausschied, hatte er auch mit Vanessa Sex. Das wurde ihm bei seinem neuesten TV-Projekt Are You The One – Reality Stars in Love nun zum Verhängnis: Als Melina Hoch ihn nämlich danach fragte, verschwieg er das Techtelmechtel mit Vanessa – ein schlimmer Vertrauensbruch für die Brünette. Nun spricht Tommy mit Promiflash über den Sex mit Vanessa!

Im Interview mit Promiflash erzählt Tommy, dass er in seinem Leben nichts bereue – er stehe nämlich zu seinen Taten. Dennoch hinterfragte er den Sex mit Vanessa: "Gleich nach 'Ex on the Beach', als das mit Vanessa passiert ist, dachte ich mir, ich hätte es nicht tun sollen – denn ich habe mit dieser Aktion einer Frau wehgetan, die ich sehr gerne hatte... Und ich rede nicht über Vanessa." Sandra hatte nämlich sehr gelitten, als sie von der Aktion gehört hatte.

Dass er das erotische Intermezzo mit Vanessa aber nicht vor Melina erwähnt hatte, sei dennoch keine böse Absicht gewesen, stellt Tommy klar. "In dem Moment, wo Melina mich das gefragt hat, haben wir nur über Sandra geredet und deswegen habe ich nur Sandra erwähnt", meint der Blondschopf.

Anzeige

TVNOW Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Vanessa Mariposa und Tommy Pedroni bei "Ex on the Beach"

Anzeige



