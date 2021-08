Leon Machère (29) wird eiskalt abgesägt! Der kontroverse YouTube-Star war seit dem Start von Kampf der Realitystars mit dabei – zusammen mit Claudia Obert (59), Loona (46), Jenefer Riili und Co. gehört er zum Startcast der erfolgreichen RTL2-Sendung. Doch die Zeit am Starstrand kann schneller vorbei sein, als die VIPs bis drei zählen können. In der heutigen Folge erwischte es Leon – und das nicht während der gefürchteten Stunde der Wahrheit, sondern mitten in der Ausgabe!

Aus heiterem Himmel verkündete Andrej Mangold (34) der Gruppe folgende Nachricht – während Leon und Mike Heiter (29) im Sprechzimmer warten mussten: "Liebe Realitystars, ihr alle wurdet gefragt, welche eurer Realitystar-Kollegen am wenigsten Unterhaltung bieten. Wie ihr wisst, haben wir einen Unterhaltungsauftrag, dem wir als Realityshow nachkommen müssen. Mike und Leon wurden als die langweiligsten Realitystars genannt. Einer wird heute mit einer Abmahnung davonkommen. Dem anderen wird fristlos gekündigt." Genau diese Entscheidung mussten die Kandidaten nun untereinander treffen. Am Ende wählten sie Leon.

Als den Jungs das Abstimmungsergebnis verkündet wurde, sah man schon, dass es Leon sehr naheging – auch wenn er sich im abschließenden Interview stark gab: "Ey, alles gut! War eine geile Zeit und eine geile Erfahrung, geile Leute. Nice." Ein paar Tränen konnte sich der YouTuber dann aber doch nicht verkneifen und verbarg seine Augen schnell hinter der dunklen Sonnenbrille. Claudia Obert dürfte der Abgang gefallen haben. Sie hatte sich schon am Anfang der Folge über Leons Auftreten aufgeregt: "Er performt wie ne Pussy, ne Lusche, ein Lutscher, ein Sitzpinkler, ein Warmduscher. Das sind keine Beleidigungen, das sind Adjektive."

RTLZWEI Andrej Mangold, Mike Heiter, Laura Morante und Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / leonmachere Leon Machère, YouTuber

RTLZWEI/Karl Vandenhole Claudia Obert, 2021 bei "Kampf der Realitystars"

