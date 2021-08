Einen schöneren Geburtstag hätte sich Katja Krasavice (25) sicher nicht wünschen können! Am vergangenen Dienstag ist die Rapperin 25 Jahre alt geworden. Rechtzeitig zu ihrem großen Tag ist die selbst ernannte Boss Bitch natürlich in den wohlverdienten Urlaub gedüst, um es sich dort so richtig gut gehen zu lassen! In der Sonne erholt sich die Musikerin aber auch von ihrem letzten Projekt – dem Musikvideodreh zu ihrem "Intro" fürs anstehende Album "Pussy Power". Pünktlich zu Katjas Ehrentag erreichte der Clip stolze eine Million Klicks!

Das verkündete Katja an ihrem B'day in ihrer Instagram-Story: "Danke für eine Million! Es ist mir eine Ehre, auf ein Intro so schnell die eine Million zu knacken", schrieb sie zu seinem Screenshot des Videos. In dem fast vierminütigen ernsten Stück rappt Katja über ihre Lebensgeschichte – und lässt dabei auch dunkle Kapitel wie die schwere Zeit mit ihrem Vater nicht aus. Über 60.000 Menschen hat der Song so sehr berührt, dass sie einen Daumen nach oben daließen.

Für "Intro" bekam Katja nicht nur jede Menge Zuspruch von ihren Fans, auch ihre Musikerkollegen zollten ihr großen Respekt. Unter anderem gratulierten ihr Elif (28), Farid Bang (35), Nessi, Olson oder auch Eunique (25) zu dem wirklich starken Titel. Offenbar hat der erste Vorgeschmack auf "Pussy Power" auch die Rekord-Vorverkäufe noch weiter angekurbelt: Denn seit zehn Tagen steht die Platte mit der dazugehörigen Box auf Platz eins der Amazon-Bestseller in der Kategorie Musik-CDs und Vinyls. Am 4. Februar erscheint das dritte Werk – und wenn's so weitergeht, wird es auch dieses Mal wieder ein Nummer-eins-Album.

