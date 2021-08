Mit Boris Kodjoe (48) hat Nicole Ari Parker die ganz große Liebe gefunden. Im Juli wurde bekannt gegeben, dass die in Baltimore geborene Beauty Teil der neuen Besetzung des Sex and the City-Reboots "And Just Like That" sein würde. Die zweifache Mutter glänzte zuvor bereits in Produktionen wie "Chicago P.D." oder "Soul Food". Auch in ihrem Privatleben hat die dunkelhaarige Schönheit bereits das ganz große Los gezogen. Vor 16 Jahren heiratete Nicole nämlich den deutschen Schauspieler Boris Kodjoe.

Im Gespräch mit Bunte sprachen die beiden Hollywoodstars nun über ihre Beziehung und was sie aneinander schätzen. So verriet die Schauspielerin, dass es durchaus Vorteile habe, einen deutschen Mann zu daten. "Boris ist immer pünktlich. Außerdem ist er sehr organisiert und packt sogar meine Koffer", versicherte die 50-Jährige. Der House of Cards-Darsteller seinerseits schätze an seiner Frau, dass sie "sehr stark, wunderschön, talentiert und leidenschaftlich" sei. Zudem sei sie eine wundervolle Mutter für die zwei gemeinsamen Kinder. "Mit ihr kann man Pferde stehlen", erklärte der 48-Jährige.

Außerdem sei der in Gundelfingen aufgewachsene Schauspieler sehr stolz auf die Empire-Darstellerin, dass sie nun durch ihre Rolle in "And Just Like That" mehr Diversität in die Serie bringen würde. Abschließend verrieten die Eltern sogar noch ihr Liebesgeheimnis, wodurch ihre Ehe auch nach 16 Jahren noch bestens funktioniere. "Man muss sich ganz bewusst Zeit füreinander nehmen und immer noch auf Dates gehen", versicherte Nicole.

Getty Images Nicole Ari Parker und ihr Mann Boris Kodjoe im Juli 2019

Getty Images Nicole Ari Parker, Boris Kodjoe und ihre Kinder Nicolas und Sophie im Mai 2019

Getty Images Nicole Ari Parker und ihr Mann Boris Kodjoe im September 2017

