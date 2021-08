Der Countdown läuft! Am 15. September startet Timur Ülkers (32) GZSZ-Spin-off "Nihat – Alles auf Anfang" auf TVNow. Bisher wissen die Fans nur so viel: Die Figur Nihat geht in der Serie auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter – ob der sie findet ist, ist noch offen. Dafür stößt er aber auf eine bisher unbekannte Verwandte: Sarah Mangione schlüpft in die Rolle der Liz und sorgt wohl auch für einige sexy Szenen...

Achtung, Spoiler!

Wie RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat Nihat eine Halbschwester, die er per Zufall im Hamburger Rotlichtviertel trifft. Darstellerin Sarah verrät im Interview: "Liz ist in allem was sie tut, wahnsinnig taff, stark, impulsiv und leidenschaftlich." Ihr Geld verdient die junge Frau als Tänzerin. Das war während der Dreharbeiten zunächst eine mächtige Herausforderung für die 31-Jährige, die von sich selbst sagt: "Ich bin immer sehr unbeholfen und schüchtern durch Clubs und Bars getanzt." Doch durch die Vorbereitung auf die Rolle habe sie nun einen guten Hüftschwung.

Abgesehen davon hat Sarah einiges mit ihrer Serienfigur Liz gemeinsam. "Wir sind manchmal vielleicht etwas zu stur und dickköpfig, um den Rat von jemandem direkt anzunehmen. Außerdem sind wir beide sehr, sehr ungeduldig", erklärt die Schauspielerin. Für sie sei ihre Rolle wie eine kleine Schwester gewesen, die sie sehr gern in den Arm genommen hätte.

TVNOW / Pascal Bünning Sarah Mangione und Timur Ülker, "Nihat – Alles auf Anfang"-Stars

TVNOW / Sebastian Geyer "Nihat – Alles auf Anfang"-Szene mit Liz (Sarah Mangione) und Nihat (Timur Ülker)

TVNOW / Pascal Bünning Sarah Mangione als Liz in "Nihat – Alles auf Anfang"

