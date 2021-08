Bei Vogue Williams (35) und Ehemann Spencer Matthews (33) geht es offenbar heiß her! Im Jahr 2018 gaben sich die beiden Fernsehpersönlichkeiten das Jawort. Der gemeinsame Sohn Theodore, der im selben Jahr zur Welt kam, und dessen kleine Schwester Gigi Margaux machten das Familienglück schließlich perfekt. Trotz der zwei Kinder scheint das Sexleben des Ehepaares jedoch noch in vollem Gange zu sein. Jetzt verriet Vogue nämlich, dass sie und ihr Mann im Bett offenbar gerne experimentieren.

Alles begann damit, dass die gebürtige Irin in ihrem Podcast "Spencer & Vogue" verriet, dass sie darüber nachgedacht habe, etwas Spielzeug für Erwachsene zu kaufen. Sie drohte, ihrem Liebsten eine Ledermaske zu bestellen. "Gott. Was ist denn hier los? Das ist eine wirklich ungewöhnliche Folge", bemerkte der zweifache Vater gegenüber seiner Frau, als die Themen langsam in eine nicht ganz jugendfreie Richtung gingen. "Vogue kam zurück und sagte mir, dass sie eine Menge Sexspielzeug kaufen geht. Ich freue mich schon darauf, dass mein Gag-Ball bei mir zu Hause ankommt", scherzte Spencer.

Aber die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin wurde nicht müde darin, immer neue spannende Möglichkeiten für das Schlafzimmer aufzuzeigen. So schlug sie dem 33-Jährigen wenig später vor, dass sie ein paar Analkugeln sicherlich gut nutzen könnten. "Analperlen? Herrgott, Liebling, das ist zu heftig", fand Spencer, bevor er den Gegenvorschlag machte, dass er doch die Maske und seine Frau die Kugeln tragen könnte.

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Mai 2021

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews im Juni 2021

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams mit ihrer Tochter Gigi im Februar 2021

