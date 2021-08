Kathleen Glawe geht bei Are You The One – Reality Stars in Love ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Sex haben! In der normalen Staffel im Frühjahr brachte die Single-Lady mit ihrem TV-Flirt Aaron Hundhausen regelmäßig die Wände des Boom-Boom-Rooms zum Beben. Doch dieses Mal herrscht bei ihr eine ziemliche Erotik-Flaute – zumindest bis jetzt: In der neuesten Folge der Kuppelshow geht es bei Kathi wieder zur Sache – und zwar mit einer Kollegin.

"Mit den Männern geht ja hier nichts. Da muss man sich eben anderweitig umschauen und dann habe ich der Jacky mal den Boom-Boom-Room gezeigt", erklärt die Mutter eines Sohnes breit grinsend im Einzel-Interview. Gesagt, getan! In heißer Spitzen-Unterwäsche gönnen sie und Jacqueline Siemsen sich ein bisschen intensive Zweisamkeit. Zunächst zeigt die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin, was sie an der Poledance-Stange drauf hat, danach geht es unter die Bettdecke, wo ordentlich geknutscht und gefummelt wird.

Kathi hatte schon nach ihrer Teilnahme beim Normalo-"Are You The One?" betont, dass ihr ihre Sexkapaden keinesfalls unangenehm sind. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie: "Ich stehe nach wie vor dazu. Ich bin offen und locker drauf, ich habe gern Sex, das bin genau ich." Dass sie immer wieder auf ihren Beischlaf-Marathon angesprochen wird, sei für aber auch verständlich.

